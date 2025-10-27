Grazie ai genitori dell’istituto comprensivo fiorisce solidarietà per le nove famiglie sfollate

Ottocento bulbi di fiori distribuiti dai genitori dell’istituto comprensivo di Olgiate Comasco per raccogliere offerte a favore delle nove famiglie sfollate dopo l’incendio dello scorso 29 settembre.

L’iniziativa

“Dove nasce un fiore, rinasce la speranza” è l’iniziativa messa in campo dai genitori dell’istituto comprensivo. “Come gruppo genitori – spiega Elena Cammarata, presidente del Consiglio di istituto – abbiamo sentito l’esigenza di fare sentire la nostra vicinanza alle famiglie colpite dall’incendio. Come parte genitoriale del Consiglio di istituto eravamo tutti concordi sull’idea della raccolta fondi. Abbiamo pensato inizialmente a una piantina, per il significato che vorremmo trasmettere: un messaggio di speranza, per poter rifiorire al più presto. Abbiamo chiesto autorizzazione alla dirigente per mettere i banchetti nei nostri plessi. Siamo i genitori dell’istituto comprensivo di Olgiate Comasco e come tali abbiamo voluto coinvolgere a trecentosessanta gradi le famiglie che lo frequentano”.

Raccolto generoso

Raccolte offerte per ben 4.000 euro, attraverso la disponibilità di 800 bulbi. Mercoledì 22 ottobre banchetto alle scuole dell’infanzia, giovedì 23 ottobre alle scuole primarie, venerdì 24 ottobre alla scuola media. Al nido, invece, martedì 21 ottobre banchetto in orario di entrata e al pomeriggio durante la festa d’autunno.

Commercianti fondamentali

Bulbi e sacchetti sono stati regalati da “La Ghirlanda”, le etichette da “La Giocartoleria”. Un segno di collaborazione preziosa, fondamentale per la riuscita della raccolta solidale. Impegnati ben 27 genitori, nei diversi plessi, per la distribuzione dei bulbi.