"Grazie ai nostri Vigili del fuoco, sempre presenti per garantire sicurezza alle nostre comunità"

Festa della patrona celebrata dal Cardinale Oscar Cantoni

Messa presieduta dal cardinal Cantoni

Si è tenuta a Como questa mattina, lunedì 4 dicembre, la celebrazione dedicata a Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco, presieduta dal cardinale Oscar Cantoni.

Tante le autorità civili presenti alla cerimonia, molti i pompieri e i volontari che hanno preso parte alla messa.

"Un orgoglio avere persone sempre pronte a intervenire sul territorio"

"È con profonda emozione che ho partecipato questa mattina a Como alla messa in occasione della festività di Santa Barbara celebrata dal cardinal Cantoni - commenta il deputato erbese Eugenio Zoffili, vice coordinatore regionale della Lega Lombarda Salvini Premier e consigliere comunale a Erba - E' motivo di orgoglio sapere che abbiamo alle spalle uomini e donne sempre pronti a intervenire sul territorio per rispondere alle emergenze e garantire la sicurezza dei cittadini. Il mio più sincero ringraziamento a tutti i Vigli del Fuoco permanenti, volontari e in congedo della nostra provincia e d'Italia per il prezioso e fondamentale lavoro che svolgono e in particolare al Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Como Claudio Giacalone. Grazie anche all'ex capo distaccamento della caserma dei Vigili del Fuoco di Erba, Daniele Colombo, congedato pochi giorni fa per raggiunti limiti di età, e i migliori auguri di buon lavoro al suo successore, Gabriele Redaelli”.