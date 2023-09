Grazie alla scuola che celebra Puecher

Festival delle emozioni alla mattinata di scuola aperta c'era anche l'Anpi di Monguzzo

L'Anpi ringrazia i docenti della scuola "Puecher" di Erba

Gli insegnanti hanno dedicato la mattina di sabato 16 settembre alla commemorazione del giovane partigiano, Giancarlo Puecher medaglia d'oro della Resistenza, ucciso a Erba il 21 dicembre 1943.

Sabato 16 settembre 2023 la scuola secondaria di primo grado ha aperto le porte a tutti i visitatori che volevano intraprendere con i ragazzi delle classi seconde un viaggio sulla legalità. Il primo momento toccante è stato riflettere con gli studenti sulla pietra d’inciampo dedicata a Renata Hannuna e tramite il QR code collegarsi al blog della Puecher per avere maggiori informazioni.

Gli studenti ci hanno accompagnati all’interno dell'istituto dove abbiamo ammirato la fotografia di Giancarlo Puecher Passavalli inserita in una cornice costruita dagli alunni del laboratorio di falegnameria. E' stato proiettato un filmato con il coro che cantava l’inno a Giancarlo Puecher scritto e messo in musica dalla classe terza E dello scorso anno scolastico. E’ stato commovente ascoltare le voci dei ragazzi e vedere filmati di Giancarlo e della sua famiglia, un ragazzo come tanti che ha sacrificato la propria vita per gli ideali in cui credeva.

Siamo poi stati invitati a un pranzo particolare, dove abbiamo letto i menù a base di giustizia, legalità, uguaglianza, amicizia, rispetto, etc. con l’Albero della legalità, ovvero la Talea dell’albero di Giovanni Falcone a vegliare sulla tavola, quindi il percorso si è concluso con una "galleria" di vivaci disegni floreali realizzati dagli alunni della seconda C.

Riconosciamo un lavoro attento da parte dei docenti e un impegno importante dei ragazzi nel ricordare senza semplificazioni, ma con attenzione alla storia e alle emozioni collegate ad essa, tre persone che hanno saputo scegliere da che parte stare e portare avanti quanto era necessario. Anche se questo le ha portate a essere uccise.

Anpi Provinciale e Anpi Territorio Erbese desiderano ringraziare i docenti e gli studenti della scuola Secondaria di primo grado di Erba che hanno voluto commemorare gli "eroi" della Resistenza che hanno operato sul nostro territorio per liberarci da un opprimente Regime Autoritario.