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Grazie all’impegno dell’associazione I Tre Castelli ritorna a vivere la tradizione delle «nespole di San Martino». I volontari, nei giorni scorsi, hanno riproposto un’usanza che in paese mancava da circa mezzo secolo.

Raccolte nei boschi locali e vendute per la parrocchia

In particolare, in occasione della festa patronale di San Martino che ricorre l’11 novembre e a cui è dedicata la chiesa, decenni fa c’era la tradizione di raccogliere le nespole e di consumarne proprio nel giorno del santo. Si diceva, «Se da no ta càgna l’àsan», altrimenti ti morde l’asino. I volontari, nel prosieguo dell’impegno già portato avanti da mesi per recuperare usanze, tradizioni e tutto il patrimonio culturale locale, nei giorni scorsi si sono documentati tramite i «nonni» del paese per conoscere tutti i dettagli dell’usanza e riportarla a vivere, come una volta.

«Alcuni soci, autoctoni di lunga data, taverneriesi doc, hanno rispolverato questa usanza assolutamente tipica del nostro paese – spiega Giuseppe Sala, presidente de I Tre Castelli – Una sorta di rimedio contro i malanni di stagione. Una tradizione antica, radicata nel secolo scorso e andata in disuso già da alcuni decenni. Si usava raccogliere le nespole e consumarne nel giorno di San Martino, altrimenti, come si diceva, “ti morde l’asino”: anche questo era un modo di dire che si è perso nel tempo. Abbiamo deciso di riportare in vita questa tradizione, in particolare grazie al lavoro e all’impegno di alcuni volontari, che nei giorni scorsi hanno raccolto tante nespole selvatiche nei boschi della zona. I frutti, quindi, non sono quelli acquistati ma sono stati raccolti manualmente e per questo motivo hanno un gusto più asprigno di quelle industriali. Sono state portate nella sala parrocchiale di San Martino e messe nella paglia a maturare».

I volontari de I Tre Castelli, poi, insieme a quelli dell’oratorio, hanno confezionato i frutti nei sacchettini, che sono stati benedetti in chiesa e poi distribuiti insieme al pane, come da tradizione, durante la messa di mercoledì 11 novembre, festa di San Martino. «Abbiamo composto 72 sacchettini di nespole: da tradizione, i frutti vanno mangiati entro la fine del mese. La vendita ha avuto notevole successo, anche grazie anche all’apporto logistico della parrocchia – aggiunge Sala – Il ricavato è andato alla parrocchia, che si è trovata a rivivere una tradizione che altrimenti si sarebbe perduta. Era rimasto il modo di dire, circoscritto a uno zoccolo duro di taverneriesi doc. Il recupero della tradizione delle nespole continua l’attività che stiamo conducendo, anche di andare a parlare con gli anziani del paese, che ha anche una funzione sociale, oltre che culturale: vengono coinvolti e si sentono considerati, gratificati e contenti di scavare nella loro memoria per recuperare quello che faceva parte della loro gioventù. Al giorno d’oggi, purtroppo, spesso gli anziani non sono considerati; il nostro impegno verte anche nel valorizzarli e coinvolgerli nel recupero della nostra storia. Il tutto per far riemergere il patrimonio del nostro paese».