"Grazie per il devoto omaggio", così il Papa risponde a Roda

Solo un paio di mesi fa aveva dato alle stampe il libro sulla sua vita: cinquant’anni da pasticciere, un mestiere ereditato dal suo bisnonno 130 anni fa. Michele Roda aveva voluto omaggiare Papa Francesco, inviandone una copia anche al Santo Padre.

E ora è arrivata la risposta dal Vaticano.

"E’ stata una grande emozione. Anche e in particolare per le parole scritte nella lettera. Il Papa, attraverso la sua segreteria di Stato, mi ha assicurato un ricordo nella preghiera - ha commentato il longonese - Ho proprio voluto inviarlo a lui perché nel libro è citato il Progetto Siria, attuato tra il 2013 e il 2014. Avevo creato un dolce dedicato a Papa Francesco e con i proventi, 15mila euro, avevo appoggiato quel progetto. Per quell’avvenimento eravamo anche stati invitati a San Pietro".