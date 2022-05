in edicola

Un servizio per tutti coloro che devono organizzare una festa e vogliono evitare la plastica usa e getta.

Green e famiglia: a Olgiate ha aperto una stoviglioteca gratuita.

Una mano tesa all’ambiente, l’altra alle famiglie. L’amicizia tra Daniela Casarico, 38 anni, e Mariana Triglione, 34 anni, è salda anche nella sensibilità per le tematiche green. Insieme hanno aperto una stoviglioteca gratuita (piatti, bicchieri, ciotoline, posate, ciotole, vassoi in plastica dura colorata, lavabile e atossica) per ridurre l’utilizzo di plastica usa e getta e sensibilizzare i cittadini alla buona pratica del riuso.

Apertura coincisa, lo scorso 22 aprile, con la Giornata della Terra. La "Stoviglioteca Dani&Mari" mette a disposizione kit di stoviglie lavabili per chi sceglie di organizzare feste ecologiche e sostenibili. Caparra 10 euro e nessun altro costo, il avviene su Instagram o Facebook.

