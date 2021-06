Centinaia di comaschi da domenica scorsa (20 giugno) hanno iniziato a ricevere sul proprio telefonino gli sms inviati dal Ministero della Salute, che li informa della disponibilità del “green pass”, documento che consente di viaggiare o di partecipare a eventi e cerimonie.

Green pass: anche a Como inviati i primi sms

Da luglio, inoltre, la certificazione verde sarà riconosciuta anche a livello europeo, donando quindi la possibilità di viaggiare da e per tutti i Paesi di Unione Europea e dell’area Schengen. La certificazione si ottiene dopo 15 giorni dalla prima vaccinazione, dopo aver completato il ciclo vaccinale, se si è guariti dal Covid in un arco temporale di sei mesi oppure se si è in possesso di un esito negativo di un tampone (anche rapido) eseguito nelle 48 ore precedenti.

Come ottenere il documento

Gli sms inviati contengono un codice, che per chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino è chiamato “authcode”, composto da lettere e numeri che se inseriti sulla App Immuni (insieme ai dati della propria tessera sanitaria) o sulla App IO genererà la certificazione. È anche possibile ottenerlo collegandosi al proprio fascicolo sanitario elettronico oppure collegandosi al sito web www.dgc.gov.it