"Grotte glaciali e cambiamento climatico", serata con il coordinamento "Salviamo il Monte San Primo"

Si terrà domani sera, giovedì 28 novembre a Canzo, la serata culturale organizzata dal coordinamento "Salviamo il Monte San Primo", sul tema "Grotte glaciali e cambiamento climatico". A trattare il tema sarà Paola Tognini, geologa che fa parte del gruppo Grotte Milano, sezione Cai Sem.

L'argomento della serata sarà appunto quello degli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai, fenomeno evidente in tutto il mondo. Ma anche all'interno degli stessi ghiacciai il progressivo aumento delle temperature sta provocando effetti se possibile ancora più drammatici, come testimoniato dalle esplorazioni di grotte glaciali.

Il riscaldamento globale ha un impatto elevato sui territori montani, che risulta evidente anche con la sempre minore nevosità. Questo incide anche sul turismo e sull'economia delle terre alte: "Come attestano i climatologi, oggi non ha più senso investire in nuovi impianti sciistici a quote inferiori ai 2 mila metri di altitudine - spiegano dal coordinamento - Il tema è di sicuro interesse anche per il nostro territorio: è noto il progetto per il rilancio turistico della località San Primo sulle pendici dell'omonimo monte del Triangolo lariano. Il progetto riguarda in particolare la realizzazione di nuovi impianti sciistici e di innevamento artificiale, a una quota compresa tra i 1.100 e 1.300 metri. Proprio durante l'incontro di domani, il nostro coordinamento terrà anche un aggiornamento sulla vertenza contro l'assurdo progetto del San Primo, contro cui si sta battendo da ormai due anni".

La serata a Canzo - realizzata in collaborazione con la Federazione Speleologica Lombarda - si terrà domani, giovedì 28 novembre, alle 20.45, presso la sala convegni del Municipio, in via Mazzini. L'ingresso è libero e gratuito; per maggiori informazioni bellagiosanprimo.com o info@bellagiosanprimo.com.