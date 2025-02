1.300 ore di servizio per la comunità. Cento anni sul territorio e il Gruppo Alpini di Albavilla non ha mai smesso di garantire l’impegno per il paese.

Gruppo Alpini: 1.300 ore di lavoro per il territorio

«Siamo 81 Alpini, con cinquantuno aggregati e amici - spiega Angelo Proserpio, capogruppo da vent’anni - Lo scorso anno è stato ricco di momenti per festeggiare i nostri cento anni, con il raduno, ma anche le celebrazioni del 95° del gruppo di Albese e Tavernerio e il 40° di Castelmarte. Intanto abbiamo continuato le attività che da anni intraprendiamo per il territorio: la cura del verde intorno ai monumenti, e non solo; il taglio delle piante anche nel sentiero degli Alpini, intervento che si è reso necessario a più riprese anche a causa del maltempo e dei vari episodi. Nella parte superiore abbiamo predisposto dei gradini in legno per rendere più agibile la salita e la discesa. Tante ore sono state spese anche per i campi scuola ad Albese - aggiunge - con gli allestimenti e le attività proposte. Come facciamo da anni, abbiamo elargito delle donazioni sia alla rivista della sezione di Como “Baradell”, che in occasione delle messe organizzate per i nostri caduti. Ho fatto vent’anni da capogruppo, sempre col cuore: e ora andiamo avanti verso il ventunesimo». La prossima uscita è in programma per domenica, quando le Penne nere albavillesi parteciperanno al raduno organizzato dalla sezione di Colico per commemorare i caduti di Nikolajewka; e in primavera ricominceranno gli interventi sul territorio. «Dovremo sistemare nuovamente il sentiero Alpini - spiega - E organizziamo in questi giorni l’iniziativa delle colombe pasquali, che ci permettono di raccogliere qualcosa da dare alla sezione ed elargire anche in caso di emergenze, come avevamo fatto anche lo scorso anno in occasione dell’alluvione in Emilia Romagna».

Le lodi per il continuo impegno delle Penne nere sono arrivate anche dal sindaco Giuliana Castelnuovo. «I nostri Alpini sono davvero un grande esempio: solidarietà, fratellanza, amore per la patria e 1.300 ore di lavoro per noi. Sabato sera ho partecipato all’Assemblea annuale del Gruppo Alpini e mi sento di condividere il lavoro silenzioso dei volontari. Nel 2024 gli Alpini hanno lavorato 1300 ore per il paese: hanno potato piante, hanno tagliato siepi, hanno raccolto foglie, hanno curato i monumenti ai caduti in piazza Garibaldi, a Carcano, al monumento degli Alpini, al monumento in ricordo delle Foibe, alla Cappelletta al Cimitero, hanno reso percorribile il sentiero degli Alpini, tagliato le piante cadute. Grazie agli Alpini per essere sempre così vicini alla nostra comunità».

(nella foto il Crotto Alpini)