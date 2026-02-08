Gruppo Alpini di Albavilla: ben 763 ore di lavoro per la comunità nel 2025

Ben 763 ore di lavoro per la comunità nel 2025: il Gruppo Alpini di Albavilla ha concluso un anno di impegno sul territorio e si prepara per un 2026 ricco di momenti comunitari e sempre presente.

Circa ottanta nel gruppo locale delle Penne nere

La sezione albavillese delle Penne nere conta attualmente 49 Alpini, oltre a 35 amici e aggregati: circa ottanta, in totale. «Quest’anno abbiamo totalizzato più ore che nel 2024: abbiamo collaborato anche al campo scuola ad Albese – ha sottolineato Angelo Proserpio, capogruppo da 22 anni – Quest’anno, invece, lo faremo con tutti gli Alpini dell’Alta Brianza, con bambini a partire dalla terza elementare. Abbiamo già cominciato con gli impegni del 2026: domenica siamo stati a Colico per il ricordo della battaglia di Nikolajewka, e abbiamo già programmato l’usuale messa a fine marzo in chiesa parrocchiale per i nostri caduti e per gli Alpini andati avanti. Abbiamo poi in programma la messa di suffragio sul sentiero alpini, come ogni anno, nei pressi della croce di ferro: sarà a fine aprile, nei giorni in cui ricorre l’anniversario dell’inaugurazione. Parteciperemo poi al terzo raduno Alta Brianza, quest’anno in programma a Erba a fine giugno».

Gli Alpini albavillesi non hanno mai mancato di paretcipare ai momenti comunitari. «Abbiamo partecipato come ogni anno all’adunata sezionale, al secondo raggruppamento, che nel 2025 si è tenuto a Reggio Emilia; nel 2026 saremo a Genova per questa occasione. Cerchiamo sempre di esserci in queste occasioni di ritrovo – prosegue – Nel 2026 sono 22 anni da capogruppo: un bel traguardo, che a volte pesa anche un po’ per i tanti impegni, ma è importante sempre darsi da fare, con passione».

A lodare l’impegno delle Penne nere albavillesi è stata il sindaco Castelnuovo.

«Gli Alpini sono un esempio concreto di come si possa tenere viva la memoria e il ricordo della storia italiana, trasmettendo alle nuove generazioni valori fondamentali come il senso del dovere, la solidarietà, il rispetto e l’amore per il proprio territorio – ha sottolineato – Nel 2025 hanno messo a disposizione 763 ore di servizio a favore della comunità: un numero che parla da sé e che testimonia un impegno costante, silenzioso e generoso; che si è espresso in iniziative di solidarietà dedicate ai bambini, alle persone con disabilità e a chi ha più bisogno, così come a servizio del territorio per la pulizia dei monumenti e dei sentieri, azioni che testimoniano un profondo rispetto per la nostra storia e per i luoghi che rappresentano l’identità della comunità. Fondamentale è anche il loro spirito di collaborazione con le realtà locali: l’Istituto San Vincenzo, il Gruppo Primavera, la Pro loco, il Corpo Musicale Santa Cecilia e tante associazioni con cui lavorano fianco a fianco. Gli Alpini sono e restano un punto di riferimento per Albavilla: per la loro presenza discreta ma costante, per la disponibilità che non viene mai meno e per quei valori autentici che continuano a incarnare con orgoglio. Grazie al Capogruppo Angelo Proserpio e a tutti gli Alpini per tutto ciò che fate e per ciò che siete».