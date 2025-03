Gruppo Micologico: via al nuovo corso per riconoscere i funghi

Tutto pronto per il nuovo corso di base per il riconoscimento dei funghi, il ventiduesimo, organizzato dal Gruppo Micologico Cantù e Como.

Prenderà il via lunedì 7 aprile l’ormai tradizionale ciclo di incontri patrocinato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cantù, che da quest’anno si svolgerà nella nuova sede del sodalizio, in via Rienti.

La rassegna

Dieci gli appuntamenti in programma, dei quali sette incentrati sulla parte teorica e tre con una impronta maggiormente pratica. La rassegna si concluderà poi il 26 ottobre con la Giornata mico-gastronomica allestita dal Gruppo Cucina dell’associazione, comprensiva del test di autovalutazione.

Puntualizza il presidente del Gruppo Micologico Cantù e Como Silvano Ghidelli:

"Nel primo incontro il tema sarà l’“Introduzione al regno dei Funghi”, che terrò personalmente. L’incontro successivo sarà il 14 aprile con “I pericoli e i piaceri derivanti dai funghi”, con relatore Gianni Giana. Il 28 aprile Francesco Cardinetti parlerà dei “Funghi della faggeta: genere Russulaceae”, mentre il 5 maggio Alberto Croci tratterà dei “Funghi della conifera: genere Cortinarius”".

Gli appuntamenti di maggio

I tre successivi incontri teorici sono in programma il 12 maggio con Giovanni Gaffuri che parlerà dei "Funghi del castagneto: genere Amanita"; il 19 maggio invece Patrizia Brenna tratterà i "Funghi della Carpino - querceta: genere Boletaceae" e infine il 26 maggio Roberto Nespoli illustrerà i "Funghi della Brughiera: genere Tricholoma".

Prosegue Ghidelli:

"La scelta di quest’anno è stata quella di concentrare i singoli incontri su una specie di fungo. Alle serate teoriche ne seguiranno quindi tre di studio dei funghi freschi raccolti. Sono in programma il 15 (Cardinetti-Nespoli) e 29 settembre (Croci-Gaffuri), e il 6 ottobre (Brenna-Giana). Una particolare attenzione sarà rivolta a evidenziare l’importanza del rispetto del bosco, con l’obiettivo di far conoscere un mondo, quello dei funghi, ancora oggi ben poco studiato e spesso inteso solo nella componente alimentare. In questo senso, di particolare rilievo è l’attività che svolge il nostro socio Gianni Giana, che classifica le specie di funghi presenti nei nostri boschi, così da creare uno strumento fondamentale per capire lo “stato di salute” dei boschi stessi alla luce dei cambiamenti climatici oppure della globalizzazione, che porta qui da noi specie in passato assenti".

Le iscrizioni al corso, organizzato in collaborazione con la delegazione di Giussano afferente al Gruppo di Cantù, sono possibili la sera stessa del primo incontro, oppure sul sito www.fungart.it.