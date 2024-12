Gruppo Polti a fianco del Team Polti VisitMalta

Forte dell’esperienza della scorsa stagione e dei risultati ottenuti in termine di visibilità a livello internazionale, il Gruppo Polti di Bulgarograsso conferma, anche per il 2025, la sponsorizzazione della squadra di ciclismo professionistico guidata dagli ex campioni Ivan Basso e Alberto Contador.

Polti, rinnovata la collaborazione

Al suo quarto anno nella categoria Professional, il Team Polti Kometa ha gareggiato nel 2024 per 144 giorni, percorrendo con i suoi atleti oltre 28.000 chilometri complessivi in 16 Paesi: un impegno che è stato anche una grande occasione di visibilità, dal Giro d’Italia alle gare internazionali. “Il Team Polti Kometa si è fatto onore impegnandosi in ogni competizione, convincendo con il suo modo di gareggiare sia in Italia che all’estero, continuando a rappresentare i valori di serietà, rispetto, sostenibilità e innovazione che condividiamo anche come azienda, confermando una volta di più che si può essere squadra nella squadra”, ha commentato Francesca Polti, presidente e amministratrice delegata del gruppo, che ha creduto fortemente nel ritorno al mondo del ciclismo, sport dove l’azienda è stata protagonista indiscussa per 17 anni, dal 1983 al 2000.

Opportunità e obiettivi

Fra le opportunità e obiettivi collegati alla sponsorizzazione, uno dei principali era aumentare la brand awareness del marchio Polti e, a tale scopo, sono stati misurati e quantificati periodicamente i risultati ottenuti. Con oltre 861 ore di esposizione televisiva in dieci Paesi durante il Giro d’Italia, l’84% del campione intervistato (ricerca CAWI condotta da NextDifferent su un campione di 1009 individui) ha dichiarato di conoscere il brand Polti e i suoi prodotti, un risultato salito di tre punti percentuale rispetto all’indagine condotta prima del Giro. Gli iconici prodotti Polti Vaporella e Polti Vaporetto hanno fatto segnare rispettivamente un incremento di notorietà di 2 e 5 punti percentuale.

Polti è risultata, inoltre, essere il terzo marchio più ricordato del Giro d’Italia, alle spalle di Enel e Gazzetta dello Sport e davanti a brand come Toyota e Lidl.

La prossima stagione, in forte sinergia con Visit Malta che assumerà il ruolo di co-title sponsor, Polti si propone di amplificare ancora di più il proprio messaggio valoriale con mezzi e metodi sempre più innovativi, in sintonia con il DNA aziendale.