Gs Castello, giro del Lago di Garda in bicicletta

Giro del Lago di Garda in bicicletta con il Gs Castello.

Gs Castello, tradizione che si rinnova

E’ una tradizione che si rinnova, quella messa in campo dallo storico sodalizio di Lurate Caccivio. L’associazione, guidata dal presidente Luca Bianchi, per il quinto anno consecutivo, ha organizzato una cicloturistica seguendo il percorso del famoso lago.

“Giornata bellissima”

Sodisfatto Bianchi che, insieme ad altri sei soci, ha partecipato all’iniziativa. “Ormai è da tempo che, prima dell’ultimo giorno dell’anno, organizziamo la trasferta. Partenza la mattina presto, in auto, e arrivo a Desenzano”, spiega il presidente. Poi, veloce colazione e via sui pedali. “L’intero perimetro del lago è di 146 chilometri. Lo facciamo in tre tappe: prima fermata a Salò per ammirare il presepe. Poi, a Limone del Garda per percorrere la famosa ciclopedonale a sbalzo sul lago e , ultima tappa, a Riva del Garda per il pranzo al sacco”. Infine, ritorno al punto di partenza. “Immancabile anche un aperitivo benaugurale per l’anno in arrivo”.