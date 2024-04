Gsv, la sezione Montagna Escursionismo presenta le gite 2024

La sezione Montagna Escursionismo del Gruppo sportivo di Villa Guardia invita alla presentazione delle gite per il 2024. Una serata firmata Gsv.

Il Gsv presenta le gite in montagna per il 2024

E’ tutto pronto per un altro anno fatto di gite, camminate ed escursioni insieme al Gsv. O meglio, alla sezione Montagna Escursionismo del Gruppo sportivo. E la realtà di Villa Guardia invita a partecipare numerosi alla presentazione del programma gite 2024 sabato 13 aprile, alle 21, in Sala consiliare. Durante la serata ci sarà anche la proiezione di alcune diapositive della vacanza 2023: Alta Via delle Dolomiti numero 2.

A seguire, rinfresco.