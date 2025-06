Gt World Challenge: oltre 40mila spettatori a Monza

Grande partecipazione al Gt World Challenge di Monza: un successo a cui ha contribuito anche la Fanfara Alpina "Angelo Masciadri" di Asso.

I numeri di questo Gt World Challenge

Sono stati oltre 40.000 gli spettatori che da venerdì 30 maggio a domenica primo giugno hanno raggiunto l'Autodromo Nazionale Monza per assistere allo spettacolo del Gt World Challenge powered by Aws: 59 vetture, 176 piloti di diverse nazionalità e, inoltre, due prestigiosi campionati di supporto: Lamborghini Super Trofeo con 40 vetture al via e McLaren Trophy Europe con 16 equipaggi iscritti.

La 3 Ore del Gt World Challenge, disputata in un assolato pomeriggio dal clima tipicamente estivo, ha visto tagliare per prima il traguardo la Mercedes del team Winward Racing numero 48 condotta da Matteo Cairoli, che si è così regalato un compleanno da sogno (29 anni). A condividere l'abitacolo con il pilota comasco l'austriaco Lucas Auer e il tedesco Maro Engel. I tre hanno percorso 84 giri in 2 ore, 59 minuti, 59 secondi e 663 millesimi, alla media di 161,9 chilometri orari.

Gli altri risultati

Per quanto riguarda le classi, successi per Klingmann-Tuck-Al Zubair (Bmw M4 Gt3 Evo, Wrt) numero 777 nella Gold Cup. Hartog/Au (Porsche Gt3 R-992, Rutronik Racing) numero 97 nella Bronze Cup. Waberski-Moore-Jansen (Bmw M4 Gt3 Evo, Century Motorsport) numero 42 nella Silver Cup.

Infine, a proposito delle altre gare: nella seconda prova del Lamborghini Super Trofeo il successo è andato al francese Paul Levet e al malese Adam Putera con la vettura del team Vrs. Per questo equipaggio si è trattato della prima vittoria in assoluto. Altra curiosità: con questa tappa sono saliti a 700 i piloti che dal 2009 si sono cimentati nel monomarca della Casa di Sant'Agata Bolognese. Infine nel McLaren Trophy Europe il successo assoluto è andato all'australiano Jayden Kelly e al britannico Michael O' Brien del team Greystone Gt.

Molto apprezzato il meet&greet in fanzone, nella tarda mattina, dove diversi piloti del Gt World Challenge hanno potuto interagire con gli appassionati. Prima del via, l'Inno Nazionale è stato suonato e cantato dalla Fanfara Alpina "Angelo Masciadri" di Asso, che si è esibita pure con diversi brani.