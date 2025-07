Guanzate, nominato il commissario prefettizio

Sciolto il Consiglio comunale

E' stata scelta la viceprefetto aggiunto Maria Rosaria D’Acunzo.

Dopo le dimissioni del sindaco di Guanzate Ivano Bernasconi, nominato il commissario prefettizio.

Nominato il commissario

Nella giornata odierna, venerdì 18 luglio, il prefetto della provincia di Como, Corrado Conforto Galli, ha formulato al Ministero dell’Interno la proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di Guanzate.

Detto provvedimento si è reso necessario a seguito delle dimissioni del sindaco rassegnate dal Sindaco in data 26 giugno 2025. Si è configurata, pertanto, l’ipotesi dissolutoria con conseguente proposta di scioglimento dell’organo consiliare. Al fine di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell’Ente, il prefetto ha altresì disposto in data odierna – in attesa del provvedimento di scioglimento – la sospensione dello stesso Consiglio, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria amministrazione del Comune nella persona del viceprefetto aggiunto, Maria Rosaria D’Acunzo, che si protrarrà sino al prossimo turno elettorale.