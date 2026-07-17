Il “Guardaroba” della Caritas va in ferie

Chiusura estiva del “Guardaroba” di Bulgarograsso.

Servizio sospeso

Il prezioso servizio, offerto ai nuclei familiari in stato di bisogno, si prende una piccola pausa ma tornerà ben presto, sempre con la mano tesa agli altri. La Caritas bulgarese, infatti, informa che il “Guardaroba” resterà chiuso fino a domenica 31 agosto per via della immancabile sosta estiva. Si riprenderà regolarmente dal primo settembre.

Aiuto alle persone bisognose

Iniziativa preziosa che si aggiunge alle iniziative messe in campo nel corso dell’anno, come il mercatino dei vestiti organizzato l’ultimo week-end di maggio e che ha permesso di raccogliere circa 1.000 euro. “Ringraziamo di cuore tutti i volontari che, con dedizione e spirito di servizio, rendono possibile questo importante segno di vicinanza e attenzione verso le persone”, fanno sapere i volontari.