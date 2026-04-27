Guardia di Finanza: controllati 150 veicoli in tutto il territorio nel fine settimana

Continua la campagna di controlli sul territorio provinciale dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Como: nel fine settimana appena trascorso sono state impiegate 36 pattuglie con 77 militari per il contrasto all’illegalità in tutta la Provincia.

Controllati 150 veicoli, 226 persone e 7 attività commerciali

All’esito delle attività di servizio sono stati controllati 150 veicoli, 226 persone e 7 esercizi commerciali. Nell’Alto Lario, la Compagnia di Menaggio e la Tenenza di Oria hanno effettuato mirati interventi a contrasto dello spaccio di stupefacenti all’esito dei quali sono stati segnalati alla locale Prefettura 2 soggetti, ex. art. 75 del D.P.R. 309/90, sequestrati oltre g. 2 di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Nell’Olgiatese è stato fermato un soggetto al quale sono stati sequestrati 2 spinelli. Queste attività fanno seguito ad analoghi servizi effettuati qualche giorno fa nell’erbese, all’esito dei quali un soggetto è stato segnalato all’A.G. perché trovato in possesso di 8 involucri contenenti complessivamente g. 12,60 di hashish e 997 euro.

Parallelamente militari del Gruppo Como e della Compagnia di Erba hanno proceduto, nel proprio territorio di competenza, al controllo di 4 esercizi commerciali individuando 3 lavoratori in nero nel settore della ristorazione, con conseguente richiesta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività e 1 lavoratore irregolare. Sono stati inoltre elevati 2 verbali per irregolarità in materia di corrispettivi telematici.

Il controllo economico del territorio assicurato dalla Guardia di finanza mira a tutelare i lavoratori, i consumatori e l’imprenditoria onesta e a prevenire e reprimere il grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani.