Guardia di finanza, nuovo comandante per la Compagnia di Olgiate Comasco

Nuovo comandante per la Compagnia di Olgiate Comasco della Guardia di finanza.

Cambio nella Guardia di finanza

Il capitano Rosa Coviello è il nuovo comandante della Compagnia della Guardia di finanza di Olgiate Comasco, in sostituzione del capitano Luca Scarano il quale, dopo tre anni di permanenza, si accinge ad assumere un nuovo incarico presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari.

La neocomandante, originaria di Caserta, già sottufficiale della Guardia di finanza, ha frequentato l’Accademia del Corpo dal 2017 al 2018. Al termine del percorso formativo, è stata assegnata al I Nucleo Operativo del II Gruppo Trieste e successivamente al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di La Spezia quale Comandante della Sezione Tutela Finanza Pubblica.

Il Capitano Rosa Coviello è laureato in Scienze Politiche ed in Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico, inoltre, ha conseguito un Master di II Livello in Diritto e Processo Penale.

Il grazie al capitano Scarano

Durante la visita di dovere che si è svolta a Palazzo Terragni, sede del Comando provinciale, il colonnello Agostino Brigante ha ringraziato il capitano Scarano per i lusinghieri risultati di servizio ottenuti dalla Compagnia di Olgiate Comasco nei suoi tre anni di comando e gli ha rivolto i più sentiti auspici di un brillante proseguimento di carriera. Il Comandante provinciale si è congratulato con il capitano Rosa Coviello per il nuovo prestigioso incarico e gli ha formulato l’augurio di una gratificante esperienza professionale e di vita, invitandola a profondere il massimo impegno a tutela della legalità e della sicurezza del territorio comasco.