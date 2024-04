Guardia di Finanza: Provincia e Comune di Olgiate insieme per tutelare i fondi del Pnrr

Nella giornata di oggi, giovedì 18 aprile, Il Comune di Olgiate Comasco e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno sottoscritto un protocollo di intesa a salvaguardia delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del correlato fondo complementare.

Guardia di Finanza: unite le forze

L’accordo, firmato dal sindaco di Olgiate Comasco Simone Moretti e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Como, il Colonnello Michele Donega, ha lo scopo di instaurare una sinergica collaborazione interistituzionale tesa a prevenire e contrastare tempestivamente, nel quadro delle rispettive linee d’azione, eventuali condotte illecite nell’ambito dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il protocollo, in particolare, stabilisce strutturati canali di comunicazione e una sistematica

circolarità informativa, volte ad intercettare casi di frode, corruzione, conflitti di interesse e

duplicazione di finanziamenti.

Accordo triennale

Nel dettaglio, il Comune di Olgiate Comasco si impegna, per il prossimo triennio, a fornire

alla Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza

generale specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e unionale, informazioni

e notizie circostanziate rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura

economico-finanziaria di cui sia venuto a conoscenza in qualità di soggetto attuatore dei

progetti e a mettere a disposizione del Corpo dati ed informazioni utili a prevenire o

reprimere ogni condotta illecita lesiva dell’interesse pubblico.

La Guardia di Finanza, dopo aver approfondito, riscontrato ed eventualmente integrato i

dati e gli elementi così acquisiti, potrà utilizzarli al fine di orientare la propria azione di

servizio a tutela della corretta destinazione delle ingenti risorse pubbliche stanziate

nell’ambito del Piano.

Le parole di Denega e il primo cittadino Moretti

Come sottolineato dal Colonnello Michele Donega: “il protocollo sottoscritto quest’oggi con il

Comune di Olgiate Comasco e il conseguente, auspicato flusso informativo che esso potrà

garantire, rappresentano un utile strumento a sostegno della legalità in quanto consentiranno al Corpo, parte integrante del sistema di governance e controllo del Pnrr, di orientare efficacemente e tempestivamente la propria azione di contrasto a eventuali condotte illecite commesse ai danni della comunità olgiatese”.

Il Sindaco di Olgiate Comasco Simone Moretti, afferma: “questo protocollo d’intesa sottoscritto oggi con la Guardia di Finanza di Como, che ringrazio per la sensibilità dimostrata, rappresenta uno strumento innovativo ed un punto fermo nella preziosa collaborazione tra Enti. Contro gli illeciti ed a garanzia della legalità: unica e sola strada possibile da perseguire a

tutela di tutti i cittadini ed il mondo imprenditoriale. Attraverso questo protocollo ed un proficuo scambio di informazioni, si aumentano i controlli e si procede spediti verso la realizzazione in sicurezza dei progetti. Anche il Comune di Olgiate Comasco, destinatario di fondi del Pnrr, ha tutte le intenzioni di procedere spedito nella realizzazione delle opere finanziate con i fondi europei, prevenendo illeciti su una partita così rilevante per lo sviluppo della nostra città”.