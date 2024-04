Guasto al passaggio a livello, circolazione in ripresa

Guasto nei pressi della stazione di Carimate, si segnalano ritardi e variazioni.

Intervento per il guasto

Secondo gli aggiornamenti forniti sulla tratta Chiasso-Como-Seregno-Milano, la circolazione ferroviaria riprende gradualmente in seguito all’intervento dei manutentori dell’infrastruttura per il guasto al passaggio a livello verificatosi nei pressi della stazione di Carimate. Si segnalano ritardi e variazioni per le ripercussioni.

Ai viaggiatori è consigliato di prestare attenzione ad annunci e monitor presenti nelle stazioni e di seguire il proprio treno sull’applicazione “Trenord”, digitando il numero di corsa nella sezione “circolazione real time”.