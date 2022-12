Aule gelate, alunni al freddo: il sindaco manda a casa i bambini. E’ successo lunedì a Cremnago d’Inverigo, quando a causa di un guasto all’impianto termico, la caldaia della scuola primaria Giuseppe Piermarini è andata in blocco.

Guasto alla caldaia, 11 gradi in classe: scuola chiusa due giorni

A fare l’amara scoperta è stato il personale scolastico nella mattina di lunedì, poi immediatamente è stato allertato l’ufficio Tecnico e l’Amministrazione comunale che è corsa subito ai ripari. "Sono andato personalmente a scuola domenica e l’impianto era funzionante - ha spiegato la situazione il primo cittadino di Inverigo Francesco Vincenzi - Il guasto deve essere avvenuto durante la serata o la notte, in ogni caso lunedì mattina all’arrivo del personale e dei bambini nella scuola c’erano 11 gradi. Noi come Comune abbiamo immediatamente attivato i tecnici che sono prontamente intervenuti per riparare in maniera provvisoria il guasto. Io però per precauzione, visto che comunque abbiamo a che fare con gli alunni, ho preferito emettere un’ordinanza subito nella mattinata di lunedì di chiusura del plesso per due giorni".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 17 dicembre 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui