Guasto alla rete: 400 utenti senza gas

Non c’è gas dalle 11 di questa mattina, martedì 13 gennaio 2026, nella frazione di Navedano di Senna Comasco. Sono circa 400 gli utenti che sono rimasti senza gas.
Guasto alla rete
Il guasto ha provocato un’interruzione della fornitura nella frazione Navedano a partire dalle 11 di questa mattina.
Intervento in corso
Al momento le squadre operative de Lereti stanno intervenendo sulla rete del gas di Senna Comasco per individuare il guasto, che verrà ripristinato il prima possibile.
L’avviso anche sul sito del Comune
L’avviso ai cittadini è stato pubblicato anche sul sito del Comune di Senna Comasco che indica un guasto alla cabina del gas della frazione:
“Causa guasto cabina gas zona Navedano, ci saranno interruzioni sulla distribuzione del gas fino al termine dei lavori di ripristino che potranno protrarsi fino a tarda sera”.