"Quelle di Putin sono scelte deliranti e criminali, ma se si vuole costruire la pace non bisogna parlare di pace solo nel momento dell’emergenza...". Nette, inequivocabili e impegnative le parole di Francesco Vignarca, olgiatese, coordinatore delle Campagne nella Rete Italiana Pace e Disarmo.

Guerra in Ucraina, parla il coordinatore della Rete per il Disarmo e la Pace

Un vero esperto di pace e disarmo, sconcertato ma non sorpreso dalla drammatica attualità. "Se ci si frema sempre e solo all’emergenza non si risolvono i problemi - riflette Vignarca - Le scelte di Putin sono criminali e deliranti. Dobbiamo uscire, però, dalla logica dei buoni e dei cattivi, quella che i grandi media mettono in risalto. Da sempre ribadiamo che la pace è un percorso lungo e purtroppo la nostra voce viene richiesta dai media solo quando è il momento della catastrofe".

Il servizio integrale sul Giornale di Olgiate da sabato 26 febbraio 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui