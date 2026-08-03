Guida in stato di ebbrezza: tre denunce durante i controlli

In questo fine settimana, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como hanno effettuato un servizio straordinario di controllo della circolazione stradale. Durante le operazioni sono stati predisposti diversi posti di controllo sulle principali arterie stradali del territorio comasco, che hanno portato al controllo di numerosi veicoli e conducenti

Per un olgiatese anche ritiro della patente e vettura confiscata

Durante l’attività, i militari hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 47enne residente a Olgiate Comasco che, dopo aver causato un sinistro stradale con feriti in via Roma sempre a Olgiate, è risultato avere un tasso alcolemico di 2,96 g/l e 3,12 g/l. I Carabinieri hanno provveduto al ritiro della patente e al fermo amministrativo del veicolo ai fini della confisca.

Denunce anche per un uomo di Montorfano e per una donna svizzera

Sempre per guida in stato di ebbrezza sono stati deferiti anche un 34enne residente a Montorfano e una 47enne residente a Mendrisio in Svizzera: entrambi sono risultati positivi all’etilometro rispettivamente con un tasso alcolemico di 0,90 g/l e 1,29 g/l.