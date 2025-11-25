Ha inizio la terza edizione di “Presepi in cammino”

L’Unità Pastorale Lambrugo – Lurago d’Erba annuncia ufficialmente la terza edizione della mostra diffusa “Presepi in Cammino 2025”, un’iniziativa che è espressione di fede, creatività e spirito comunitario.
Come partecipare
L’obiettivo è trasformare le vie dei paesi in un percorso natalizio aperto a tutti, nel quale ogni presepe diventa una piccola tappa di una grande mappa.
La mostra è rivolta a chiunque possieda un presepe visibile ai passanti.
Per iscriversi basterà inviare una foto del proprio presepe entro domenica 14 dicembre 2025 all’indirizzo mail concorsopresepilambrugolurago@gmail.com. Nella mail vanno indicati nome e cognome del partecipante, indirizzo completo del luogo in cui si trova il presepe, eventuali note utili alla localizzazione, presenza o meno di illuminazione notturna.
Tutti i presepi saranno poi inseriti in una mappa consultabile dai visitatori.
Inoltre, effettuando l’iscrizione, ogni partecipante verrà automaticamente iscritto anche al “Concorso Presepi 2025”.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
Per informazioni sono disponibili i numeri: 380 7124764 – 339 6798305