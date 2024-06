Ha votato al seggio a 101 anni

Dall'alto dei suoi 101 anni, Vito Giuseppe Di Maio , anche quest'anno è andato a votare.

Un uomo dai grandi valori

Fedele ai diritti e ai valori che contraddistinguono un uomo d'altri tempi come lui, ha raggiunto le scuole elementari di Cermenate e ha espresso la sua volontà entrando nel seggio elettorale. Di solito andava da solo. Adesso però che sono subentrati alcuni problemi legati all'età, si fa accompagnare dal nipote, che spesso esaudisce i desideri del suo zio Pino, come lo chiama affettuosamente. «Lo zio Pino è sempre andato a votare – afferma il nipote Giuseppe Botta – Non è mai stato in politica, ma per lui andare a votare è un diritto sacrosanto». Lo zio Pino è rimasto un po’ infastidito per l’assenteismo: «E’ rimasto deluso dall’affluenza delle ultime votazioni», conferma ancora il nipote.

La sua storia

Vito è nato in Sicilia nel 1923. Per motivi economici la sua famiglia è emigrata in Algeria. E’ qui che ha frequentato il ginnasio, dove ha imparato il francese in maniera corretta. Con lo scoppio della seconda Guerra Mondiale è andato a lavorare in Lombardia, poi è stato assunto come esattore alle barriere di Como e di Milano. Non si è mai sposato: oggi vive con Giuseppe, il nipote per l’appunto.