Halloween Party aggrega 2mila persone in via San Gerardo

Nove edizioni e la conferma del successo dell’Halloween Party a Olgiate Comasco.

Una festa con tante famiglie

Folla in via San Gerardo e all’angolo con via Luraschi, circa 2.000 persone coinvolte, con partecipazione di numerose famiglie con bimbi piccoli in maschera: dal pomeriggio di giovedì 31 ottobre e sino a tarda ora, gli sforzi organizzativi di alcuni negozianti della zona e dell’associazione genitori "La Lanterna" hanno garantito intrattenimenti per tutti, dai piccoli agli adulti. Prese d'assalto le proposte gastronomiche delle attività "Il buon pane", "La piadineria di Elena, Marco e Ale", "Pasticceria Ghielmetti e Lucca", pizzeria "La Tentazione" e un truck kitchen.

Laboratori, musica, spettacoli e divertimento per tutti

Il via, alle 16, col laboratorio di lingua inglese grazie al centro studi "Eureka". Dalle 18 spazio a laboratori, spettacoli e personaggi a tema pirati insieme all’associazione genitori "La Lanterna". Musica a tutto volume: alla consolle Dj Botty e Dj Arthur Zuccarino, che hanno fatto ballare e divertire il pubblico nella piazza nei pressi della scuola primaria di via San Gerardo. Il "Teatro dei Sussurri" ha coinvolto i più piccoli raccontando storie da paura. Applausi agli spettacoli con le gigantesche bolle di sapone, la giocoleria acrobatica e la danza col fuoco. Avanti e indietro in via San Gerardo, i trampolieri itineranti hanno incuriosito il pubblico.

Carrellata di fotografie sul Giornale di Olgiate

Per l'occasione, la redazione del Giornale di Olgiate in via San Gerardo ha accolto circa 300 piccoli visitatori. Carrellata fotografica in edicola da oggi, sabato 2 novembre, nella nuova edizione del Giornale di Olgiate.