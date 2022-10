Halloween party con spettacoli, laboratori, street food e sorprese per piccoli e grandi

Halloween party torna nella zona alta di via San Gerardo, a Olgiate Comasco, con spettacoli, laboratori, street food e sorprese per piccoli e grandi.

Halloween Party, settima edizione dal pomeriggio di oggi

Sinergia tra commercianti e associazioni. Tante nuove idee e proposte da scoprire e gustare, sempre nell'ottica del divertimento e dell'aggregazione. Halloween Party invita tutti a partire dalle 17 del pomeriggio odierno, lunedì 31 ottobre. Nella zona alta di via San Gerardo e all’inizio di via Luraschi intrattenimenti per bimbi, ragazzi e famiglie. "Ignis" è tra le principali attrazioni: spettacolo di danza, giocoleria e manipolazioni del fuoco con Sagitta Fire Folk e Acro Fire Show. In apertura, i trampolieri itineranti a tema Halloween. E poi tanta musica insieme a Dj Botty e Dj Arthur.

Gli appuntamenti per i bimbi e non solo

Laboratorio creativo "Lo Stivale della Strega", dalle 17 alle 23 alla scuola primaria di via San Gerardo, a cura di Miriam; "La scatola degli orrori e I percorsi spaventosi", dalle 17 alle 23 sempre nello stesso plesso, a cura dell'associazione genitori "La Lanterna". E ancora: Street food goloso. Per i più piccoli non mancheranno il divertimento con i gonfiabili, il tiro a segno e altre possibilità di svago.

La collaborazione tra commercianti e associazioni

Halloween Party è organizzato grazie al fondamentale contributo di un team di esercenti che condivide l’appuntamento: "Roberto Bulgheroni Atelier di fotografia", "CGD Consulenti di bellezza", "La Giocartoleria", "Pasticceria Ghielmetti & Lucca" e "Il Buon Pane". L’evento è in collaborazione con l’attivissima associazione genitori "La Lanterna". Inoltre, il "Cai" di Olgiate Comasco farà la sua parte con un quintale di caldarroste.

Come cambia la viabilità

Stop alla circolazione dei veicoli, dalle 16 alle 23.45, con divieto di transito in via San Gerardo, dall’intersezione con via Boselli/via Cavour, all’intersezione con via Silvio Pellico; via Luraschi, dall’intersezione con via San Gerardo all’intersezione con via Santa Caterina. Inoltre, inversione del senso unico di marcia in via Volpi Caimi nel tratto compreso fra via Manzoni e via San Gerardo. Divieto di sosta con rimozione forzata in via San Gerardo fronte civici 33/29.