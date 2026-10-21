Halloween Party, il programma dell’undicesima edizione

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Halloween Party, definito il programma dell’undicesima edizione della festa a Olgiate Comasco.

Halloween Party

La nuova edizione dà appuntamento per sabato 31 ottobre, con inizio alle 18 in via San Gerardo. L’evento è organizzato dall’associazione genitori La Lanterna, con il prezioso contributo di La Giocartoleria, Roberto Bulgheroni atelier di fotografia, Pasticceria Ghielmetti & Lucca, Pizzeria Pizzaci Sud, Truck food da Poldo, Piccolo bar, Consulenti di Bellezza Consuelo Gritti, Dicri Store, Jamil The Barber, Non solo caramelle, Immobiliare Clia, Unica di Alessa Seminara.

Il programma

L’intrattenimento sarà garantito con i gonfiabili e il tiro a segno, le sorprese (alle 20) dei “2 pirati in viaggio” con trampoli, magia, manipolazione e giocoleria con fuoco, il tour pauroso organizzato dalla Lanterna nella scuola primaria di via San Gerardo, “Morganscotch” (alle 21.30) con Sagitta & Company (spettacolo di fuoco, danza, giocoleria, fachirismo e sputafuoco. Inoltre, zucchero filato e pop corn, con un dolce omaggio per piccoli mostri da Immobiliare Clia.

La colonna sonora

Musica Radio Edition per tutta la serata insieme a Dj Botty e Dy Arthur Zuccarino nella zona alta di via San Gerardo, nei pressi della scuola. Dj Meto, invece, proporrà musica commercial 360 nel piazzaletto vicino a Dicri Store.

Le proposte gastronomiche

Saranno attivi Pro loco olgiatese, Pasticceria Ghielmetti & Lucca, Pizzeria Pizzaci Sud, mojto e brulè alpino, Food truck da Poldo.