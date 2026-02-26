Helena, una scheggia sulla moto: gli auguri del sindaco per il campionato nazionale dedicato a Simoncelli

Helena Laudi, una scheggia sulla moto: il sindaco di Lurate Caccivio le fa gli auguri per il campionato nazionale dedicato a Simoncelli.

Di corsa in sella alla sua moto

“Lei è piccola, ma ha un coraggio grandissimo. A soli sette anni Helena si prepara a partecipare al campionato nazionale dedicato a Marco Simoncelli, portando con sé un sogno che corre veloce quanto la sua passione”. Ieri, mercoledì 25 febbraio, la campionessa in erba ha incontrato, in Municipio il primo cittadino Serena Arrighi che le ha fatto gli auguri per l’imminente sfida. “Tutta Lurate Caccivio fa il tifo per lei. Perché dietro a quel casco c’è determinazione, impegno… ma soprattutto c’è la gioia pura di fare ciò che si ama”. Poi, l’augurio: “Corri veloce nei tuoi sogni, guida sempre rispettando le regole, guida con la testa e con il cuore. Noi siamo orgogliosi di te, qualunque sia il risultato”.

Una grande passione

“Mi piace andare in moto – aveva raccontato la bambina sulle pagine del Giornale di Olgiate – Due anni fa stavo guardando “The Grand Tour” in televisione e in quella puntata c’era una moto e ho voluto provare”. Mamma e papà, dal canto loro, ci hanno tentato… a farla desistere. Nulla di fatto. “L’abbiamo iscritta a danza: è uscita piangendo dalla lezione – interviene il papà, Andrea Laudi – A quel punto siamo andati alla scuola di motociclismo di Montano Lucino e le si sono illuminati gli occhi”.