Si arricchisce la proposta di servizi dedicati alla prevenzione disponibile presso la sede SYNLAB San Nicolò di Cantù: d'ora in poi sarà possibile sottoporsi all'holter cardiaco dinamico (ECG dinamico), l’esame strumentale indolore e non invasivo che permette di monitorare il ritmo e l'attività elettrica del cuore nell'arco di 24 ore.

Holter cardiaco dinamico: nuovo servizio presso Synlab San Nicolò di Cantù

Il nuovo servizio completa l’offerta dedicata alla prevenzione e al monitoraggio delle patologie cardiovascolari della storica sede SYNLAB San Nicolò di Cantù, attiva dal 2006, che dispone al suo interno dell’Ambulatorio di Cardiologia nel quale vengono effettuate visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi.

L’holter cardiaco dinamico permette di individuare anomalie cardiache come le aritmie e le ischemie che si possono presentare in maniera intermittente e, quindi, di difficile identificazione con un semplice elettrocardiogramma a riposo. Inoltre, l’esame è utile per verificare l’efficacia della terapia in atto in pazienti con una storia clinica di aritmie o il funzionamento di dispositivi impiantati come pacemaker e defibrillatori.

L’esame è disponibile presso la sede SYNLAB San Nicolò di Cantù di via Lombardia 15. Per informazioni è possibile contattare il numero 031 734010 oppure scrivere a info.cantu@synlab.it