Interessante appuntamento a cura di Azienda Speciale Consortile Galliano, con un tema più che mai centrale: l’housing.

Housing a Cantù: l’appuntamento di Azienda Speciale Galliano

Il 24 giugno, insieme ai Comuni di Cantù e Carimate e ai partner del terzo settore attivi sul tema, Azienda Galliano promuove «Casa che ti passa – Prospettive per l’Abitare Sociale nel territorio», un pomeriggio di confronto dedicato al tema dell’abitare e alle esperienze in atto nell’Ambito Territoriale di Cantù.

L’iniziativa si terrà mercoledì 24 giugno 2026, alla sala convegni del Comune di Cantù, in piazza Guglielmo Marconi, con caffé di benvenuto per i partecipanti alle 16.30 e avvio dei lavori dalle 16.45. L’evento nasce con l’obiettivo di rilanciare il dibattito sull’abitare sociale, approfondire le sperimentazioni di housing temporaneo finanziate dal Pnrr e aprire una riflessione condivisa sulle prospettive future del sistema locale dell’abitare.

Le presenze istituzionali

Parteciperanno alla manifestazione, inaugurandola con i saluti istituzionali, Gianpaolo Folcio, direttore di Azienda Speciale Consortile Galliano, Maurizio Cattaneo, assessore del Comune di Cantù, e Roberto Allevi, sindaco del Comune di Carimate. Tre interventi previsti in seguito: «A come Abitare: forme di accoglienza e housing nel panorama attuale», di Francesca Paini (Fondazione Scalabrini), «Filiera per l’abitare ‘in fieri’ nell’Ambito Territoriale di Cantù» di Martina Sala (Azienda Speciale Consortile Galliano) e «Il Modello dell’Housing Temporaneo e il tutoraggio educativo di prossimità», di Laura Longoni (Progetto Sociale), con video-testimonianza dei partecipanti al progetto. In seguito, a concludere l’evento, un momento di dibattito moderato da Sofia Masciocchi, di Azienda Speciale Consortile Galliano. Per partecipare è consigliato registrarsi all’evento, tramite questo link.