Ieri, domenica 25 giugno 2023, si è tenuto l'evento conclusivo delle celebrazioni per i 100 anni dalla fondazione della sezione degli Alpini di Cantù.

I 100 anni degli Alpini di Cantù: una festa spettacolare

Il programma è iniziato venerdì 23 giugno alle 9 con l’apertura "Alpini in mostra" all’ospedale da campo Ana presso il parco martiri delle Foibe. Mentre alle 21 è stato proiettato il docu-film "Le 7 giornate di Bergamo" presso il cinema Fumagalli di Vighizzolo.

Il giorno dopo, sabato 24, si è tenuta l’apertura della mostra filatelica alle 8.30 sull’ufficio postale mobile per l’annullo postale speciale a ricordo del centenario. Alle 16 c'è stata poi la deposizione della corona di alloro al monumento in piazza degli Alpini, la santa messa alle 17 presso la chiesa di Santa Maria accompagnata dal coro alpino Monte Colmenacco con infine la cena alle 19.30 ai "Sei sesti" a Cucciago.

Ieri, invece, il grande evento conclusivo che ha attirato su di sé l'attenzione di tutta la cittadinanza canturina e oltre. Il gruppo degli Alpini ha dato il via all'ammassamento per il raduno sezionale e ha poi dato il via alla sfilata per le vie cittadine con arrivo in piazza Garibaldi. A quel punto l'intervento delle autorità: presenti il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni, il sindaco di Cantù Alice Galbiati, tutta l'Amministrazione della città e i sindaci del circondario.

Ad accompagnare la sfilata, con macchina d'epoca e stendardi delle sezioni dei gruppi del territorio, anche le Fanfare alpine di Asso e Olgiate Comasco e la banda Verdi di Vighizzolo.

Foto Credit: Gruppo Alpini Cantù