I 100 anni di Maria Ronchi: "Il segreto? Leggo tutto il giorno e amo la vita"

Maria Ronchi compie 100 anni. Un secolo di vita portato con il sorriso e festeggiato ieri, venerdì, come da tradizione ormai, con la pergamena dell’Amministrazione comunale e oggi, sabato, come vogliono gli affetti, con un’uscita a mangiare la pizza con tutta la famiglia.

La storia

Nata e vissuta a Milano, tranne un’ultima parentesi accanto alla figlia a Monza, Maria Ronchi è arrivata a Casa Prina a Erba, dove si trova tuttora, nel 2018:

"Mio cognato, il fratello di mio marito, era nel Consiglio di Amministrazione di questa struttura e, conoscendola bene, ce l’ha caldamente consigliata per le professionalità e le attenzioni", ha spiegato la figlia, Ambra Braga.

Il lavoro

Un’attività impiegatizia dai 18 ai 30 anni, fino alla nascita della figlia, e poi Maria si è dedicata alla cura della famiglia e della casa:

"Ero stenografa nell’ufficio acquisti della Rinascente, dove ho anche conosciuto mio marito, e mi piaceva moltissimo. Ma tutto mi è sempre piaciuto molto", ha raccontato emozionata la centenaria, trasmettendo un naturale amore per la vita in ogni suo aspetto.

La passione per la lettura

Una vita contornata da affetti e di attenzioni per la famiglia, ma anche di piccole passioni:

"Le piace molto leggere – rivela la figlia Ambra – Ancora adesso tutte le volte che la vengo a trovare le porto dei libri, soprattutto gialli brevi e riviste di storia, e la 'Settimana enigmistica'".

Ma non è tutto, perché in Casa Prina non rinuncia alle attività di animazione, dalla ginnastica alle attività organizzate come intrattenimento manuale e non solo...

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 10 febbraio 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui