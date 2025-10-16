I bambini della primaria all’ufficio postale

E’ stata una mattinata particolare quella che oggi, giovedì 16 ottobre 2025, hanno vissuto i bambini e le bambine della primaria dell’istituto Santa Marta di Vighizzolo di Cantù. I piccoli hanno visitato gli uffici postali della frazione.

L’iniziativa

Sono 33 gli alunni della terza elementare dell’istituto Santa Marta di Vighizzolo di Cantù che sono stati protagonisti di questa iniziativa, partita da un progetto didattico che ha l’obiettivo di far comprendere ai ragazzi come viaggia la corrispondenza da un luogo ad un altro.

Gli alunni si sono recati all’Ufficio Postale di via Anglieri 2 nella mattinata di oggi per scoprire i servizi offerti da Poste Italiane sul territorio.

I ragazzi sono stati accompagnati dai loro insegnanti ed hanno avuto modo di vedere concretizzato il lavoro fatto in classe di stesura di una lettera, comprendendo il percorso che la lettera stessa compie, una volta imbucata nella cassetta rossa, verso le destinazioni finali.

Il commento del direttore

Racconta Francesco Cimini Direttore dell’ufficio postale di Vighizzolo: