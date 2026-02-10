I bambini della primaria di Novedrate al Centro trasfusionale

È stata una mattinata di scoperta e partecipazione per 24 alunni delle classi quarte della scuola primaria Don Stanislao Zanolli di Novedrate, che hanno visitato il Centro trasfusionale di Cantù.

La visita

A guidare i bambini nel percorso educativo sono stati Paolo Pietroni, presidente provinciale Avis Como, insieme al presidente della sezione di Novedrate Paolo Di Marzio, alla referente scolastica provinciale Ivana Casella e alle docenti della scuola primaria. Per circa mezz’ora, dottoresse e infermiere hanno spiegato come funziona il centro, la donazione di sangue, illustrando strumenti, parametri e le scorte conservate nella cella frigorifera .I bambini hanno posto domande sui gruppi sanguigni e sulla possibilità di donazione da parte degli animali. Al termine della visita hanno consegnato alle dottoresse e infermiere alcuni disegni raccolti su un cartellone rosso come segno di ringraziamento.

Le parole del presidente provinciale

«È stata una lezione bellissima e proficua – commentata Pietroni – in cui abbiamo spiegato che il dono non è solo sangue, ma anche tempo e disponibilità verso gli altri. Ringrazio particolarmente Casella per aver coordinato l’attività». Un’esperienza accolta con entusiasmo anche da insegnanti e famiglie, che si inserisce nel più ampio programma di incontri nelle scuole promosso da Avis Novedrate nell’anno del 50° anniversario della sezione.