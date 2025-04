I bambini della primaria ringraziano gli imprenditori

I bambini della primaria "Perlasca" di Anzano ringraziano gli imprenditori che hanno donato le lavagne smart: oggi, mercoledì 16 aprile, l'incontro a scuola alla presenza del dirigente scolastico Giuseppe Angelo Proserpio, dell'Amministrazione con il sindaco Rinaldo Meroni, il vice Lorenzo Salzano e i consiglieri.

I bambini ringraziano gli imprenditori del territorio

A "fare gli onori di casa", nel bel momento di ringraziamento agli imprenditori locali, sono stati gli alunni della primaria insieme ai loro insegnanti. Sono stati infatti i bambini a introdurre la cerimonia, leggendo alcuni pensieri dedicati alle rappresentanze delle aziende donatrici di contributi e delle lavagne smart, posizionate in tutte le classi. "Oggi vogliamo mostrare tutta la gratitudine a voi: ogni volta che accenderemo queste nuove lavagne ricorderemo che qualcuno crede in questa scuola", il bel pensiero formulato dai bambini.

A prendere la parola è stato poi il dirigente scolastico Giuseppe Angelo Proserpio.

"Oggi ringraziamo i ragazzi per le parole appena dette, ma anche l'Amministrazione comunale per l'attenzione nei confronti della nostra scuola e le aziende del territorio che si sono prodigate per questa realtà".

E' poi intervenuto il sindaco Rinaldo Meroni.

"Grazie anche da parte nostra; ci avete aiutato a fornire strumenti eccezionali per fare crescere questi bimbi nel modo più tecnologico possibile. Ho visto le lavagne in funzione: sono uno strumento con grandi potenzialità e sarete contenti di usufruirne. Grazie a tutte le persone che per questa iniziativa si sono prodigate".

A tutti i generosi imprenditori sono poi stati consegnati dei doni: da parte dei bambini della primaria, delle coccinelle in segno di augurio e di ringraziamento per il prezioso contributo per la scuola; l'Amministrazione comunale ha invece consegnato a ciascuno dei rappresentanti delle aziende una medaglietta a riconoscimento del bellissimo gesto a implementare le strutture a servizio di bambini e ragazzi. I donatori sono stati: Violante srl; Sedar; Mag imbottiti; Sala Camini - Sa.ve.ma; Nuova Defim; Vivai Pirovano che ha donato anche alcune piantine che saranno alloggiate nel giardino della scuola; Grisoni che ha donato anche una lavagna; Garden Radaelli; Baxter; Bruni Stefano; Previero; Poliform.