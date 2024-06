I bambini di quinta e la "Missione salva-Lambro"

E' il percorso di venti studenti erbesi guidati da quattro maestre

Il volume è stato consegnato alla biblioteca di Erba

"Missione salva-Lambro" è il titolo del libro scritto e stampato dalla 5A della primaria di Arcellasco, frazione di Erba. Un’avventura, quella di questi venti studenti guidati da quattro maestre, iniziata alla fine dello scorso anno, in quarta, e che si è coronata con un vero libro dato alle stampe e che è stato consegnato alla biblioteca comunale di via Joriati affinché tutti gli erbesi possano sfogliarlo.

Una storia nata osservando la natura

"Quella dello scorso anno è stata una primavera molto arida e tutte le volte che con il pullman andavamo in piscina vedevamo il Lambro completamente asciutto - hanno spiegato le docenti - Così è venuta l’idea di scrivere una storia, il racconto di un viaggio immaginario in cui i ragazzi, divisi in gruppi, raggiungono le cinque diverse fasce climatiche per trovare i cinque oggetti magici che possano riportare l’acqua al Lambro".

Il supporto dello scrittore Paolo Stefi

Ne è derivato un confronto con l’autore Paolo Stefi, che ha dato qualche dritta, e poi un importante lavoro di squadra in cui i bambini hanno dovuto imparare a confrontarsi, mediare, trovare un compromesso per arrivare a un unico risultato finale, immaginando storie, avventure e colpi di scena.