I Bej in finale a Salerno, unico gruppo del nord

Il gruppo erbese è stato selezionato con altre cinque realtà per la rassegna di musiche e canti folcloristici di Polla.

Il gruppo folcloristico Città di Erba I Bej partecipa come finalista alla manifestazione “Rassegna di musiche e canti folklorici ed etnici” a Polla, in provincia di Salerno. A organizzare l’evento è la Federazione italiana tradizioni popolari e i Bej erbesi sono stati selezionati tra gli unici sei partecipanti da tutta Italia per la serata finale del 21 marzo

Selezionati da una commissione di esperti

I Bej a Salerno in finale alla “Rassegna di musiche e canti folklorici ed etnici”. Il gruppo è stato selezionato da una commissione di esperti: Antonio Romano, diplomato in canto presso l’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma; Sasà Piedepalumbo, fisarmonicista che ha collaborato con Gino Paoli; Lina Sastri; Sal Da Vinci, Nicola Di Lecce, componente consulta scientifica Fitp, e Giampiero Cannas, dirigente nazionale Fitp.

Unico gruppo folcloristico del Nord Italia

L’orgoglio e la gratificazione sono grandi, perché non solo i Bej sono risultati tra i soli sei gruppi folcloristici selezionati, ma si tratta anche dell’unico gruppo del Nord Italia, accanto alle compagini da Spoleto, Enna, Napoli, Roma e Mormanno in Calabria. Così come gratificante è la motivazione allegata all’invito: “La commissione ha valutato con particolare attenzione la qualità dell’esecuzione musicale e l’interpretazione canora del testo, riconoscendo nel vostro brano coerenza con la tradizione e capacità espressiva“.