I biscotti speciali dei ragazzi di Noi Genitori a Palazzo Chigi

Si trattava di un’iniziativa in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità e a cui hanno preso parte i giovani della cooperativa di Erba

Uno stand con le dolci produzioni

Noi Genitori protagonista a Roma all’evento organizzato dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli nel cortile di Palazzo Chigi.

L’invito è arrivato a fine novembre alla cooperativa sociale erbese. Siccome l’evento si è svolto in concomitanza della riunione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e ha avuto l’obiettivo di promuovere attraverso la cucina, l’artigianato, la musica e il ballo le capacità delle persone con disabilità e le attività inclusive che permettono loro di esprimerle, Noi Genitori ha preso parte con uno stand delle sue dolci produzioni.

In cinque alla volta di Roma

Alla volta di Roma, sono partiti in cinque: i tre ragazzi Elisa Trombetta, Davide Lastella e Marika Ronzoni, e gli accompagnatori Giorgio Colombo, consigliere e responsabile servizio, e Giovanni Iannurato, prezioso volontario a portare i biscotti della Factory Noi Genitori. Il gruppo si è occupato del momento del buffet, servendo i biscotti e tutti i prodotti dolciari realizzati dai ragazzi con disabilità della cooperativa.

Onorati di essere stati chiamati da Alessandra Locatelli

Molto contenta il direttore di Noi Genitori, Emanuela Lamperti:

“Siamo onorati di essere stati chiamati dalla ministra Locatelli, che ha sempre un’attenzione verso di noi: c’era all’inaugurazione del negozio in via Volta e alla festa dei nostri 30 anni. E’ una cura istituzionale verso di noi, che dopotutto siamo una piccola cooperativa locale, che ci fa molto piacere”.