I campi da calcio presto saranno realtà: al via la trattativa tra Comune e parrocchia

L’annosa questione dei campi da calcio di Albavilla potrebbe finalmente essere risolta: avviata proprio in queste ore la trattativa tra Comune e parrocchia per il loro acquisto. Un accordo che porrebbe fine a una questione che si trascina dal 2019 e che – soprattutto – permetterebbe ai giovani del paese e alle società calcistiche locali di fruire di adeguati spazi in cui svolgere attività e allenamenti.

Venerdì c’è stato il primo incontro per avviare le trattative

Le trattative tra Comune e parrocchia erano state tentate già dallo scorso 2020: la possibilità di riqualificare il campo sportivo dell’oratorio con la creazione di un campo da calcio a 11 aveva causato lo scontro tra Comune e parrocchia, con la presentazione da parte del Comune di un progetto per 1 milione 200 mila euro per l’ottenimento di fondi da Regione Lombardia. Ma il mancato riscontro della parrocchia aveva costretto l’Amministrazione a dirottare i fondi per 350 mila euro ottenuti dalla Regione su un altro intervento (la riqualificazione del Palazzo municipale, ndr). Nei mesi successivi era stato annunciato un nuovo avvio delle trattative per l’acquisto del campo da parte del Comune, ma nei fatti non era mai stato raggiunto un accordo tra le parti.

Lo scorso ottobre, a seguito dell’avvicendamento dei parroci e l’insediamento di don Walter Anzani, l’Amministrazione comunale aveva riavviato una comunicazione con la parrocchia nell’intento di acquistare l’area «per mettere a disposizione dei ragazzi e delle ragazze un campo da calcio: riteniamo che la riqualificazione del campo parrocchiale sia l’unica realmente soddisfacente», sottolinea il sindaco Giuliana Castelnuovo. La proposta di acquisto dell’area, in base alla perizia effettuata dal geometra Gabriele Molteni, è stata di 203.800 euro. «Al mancato riscontro alla proposta abbiamo inviato un sollecito, lo scorso 4 maggio – spiega il sindaco Castelnuovo -Specificando l’importanza primaria del progetto e della struttura per bambini e famiglie. Abbiamo dovuto dare una sorta di ultimatum al 15 giugno, un termine dal quale si sarebbe poi valutato di intraprendere la strada dell’esproprio. Abbiamo però ottenuto riscontro positivo dal Consiglio pastorale ed economico». Ieri, venerdì 3 luglio, il primo incontro per definire i dettagli dell’acquisto e avviare la trattativa di acquisto tra Comune e parrocchia, che potrebbe presto portare a una riqualificazione del campo da calcio: un risultato che si può definire storico. «La realizzazione dell’intervento è un obiettivo di primaria importanza – sottolinea Castelnuovo – Finalizzato a garantire ai giovani del territorio uno spazio adeguato per la pratica sportiva e per lo sviluppo di attività aggregative, sociali ed educative. Come Amministrazione abbiamo confermato la disponibilità all’acquisto dell’intera area sulla quale realizzare il campo da calcio, i nuovi spogliatoi e il parcheggio. Speriamo nel raggiungimento di un accordo per portare a termine questo importantissimo obbiettivo».