spettacolo

Le narrazioni della "Brianza di una volta" in scena questa sera al salone del Centro Polifunzionale La Curt.

Un libro per Natale…Racconti e leggende della Brianza e del Triangolo Lariano narrate dai Cantastorie a Caslino d’Erba.

I Cantastorie della Martesana arrivano a Caslino d'Erba

Con l’arrivo delle feste natalizie non poteva mancare l’iniziativa del Gruppo Culturale La Martesana di Erba che prosegue nell’impegno di

diffondere il progetto "Terre Narrate" nel territorio della Brianza e del Triangolo Lariano.

E' infatti iniziato ufficialmente il tour che porterà gli amici della Martesana a far conoscere le storie della regina Aufreda del Pian del Tivano, della Ghita rapita a Milano e portata prigioniera nel Castello di Galliano o del giovane Adelchi che cacciava cinghiali sui monti sopra Civate. Queste e altre leggende sono state trasformate in ballate e musicate dal professor Antonello Marieni, come facevano una volta i Cantastorie che giungevano nelle piazze dei paesi e radunavano la gente per narrare in rima e con semplici melodie fatti e avvenimenti.

Già le prime rappresentazioni fatte ad Erba, anche in compagnia del gruppo Sulutumana come nella serata al cinema Excelsior nell’ottobre scorso, sono state piacevolmente apprezzate dal pubblico presente in sala. E’ così giunto il momento di proporle in altre località, con un programma variegato dove anche la vita in Brianza di una volta viene piacevolmente raccontata.

Tra i racconti in programma non poteva mancare la storia di Bertoldo e Bertoldino che vanno al mercato con l’asino e al loro passaggio suscitano continui commenti, ma anche com’era bella la Brianza al tempo in cui si andava alla balera, o di quando durante l’anno arrivavano nei paesi gli ambulanti come lo spazzacamino, l’arrotino o lo stagnino per svolgere i loro antichi mestieri.

Questo e altro ancora sarà quindi presentato questa sera, venerdì 10 dicembre, alle 21 presso il salone del Centro Polifunzionale La Curt a Caslino d’Erba. Una serata organizzata dall’Amministrazione comunale di Caslino in collaborazione con la Martesana. Ci saranno quindi Ballate e Racconti in compagnia dei Cantastorie che per l’occasione presenteranno anche il libro delle leggende corredato da piacevoli illustrazioni realizzate da Luca Nava.