I "Cantori di Erba" ricordano monsignor Pirovano

Sabato 3 febbraio ci sarà una funzione in Sant'Eufemia, domenica 4 in Santa Maria Nascente

In ricordo dell'anniversario della morte dell'amato padre Aristide

Sabato 3 febbraio, nel 27° anniversario della morte di monsignor Aristide Pirovano, nella chiesa di Sant’Eufemia a Erba saranno I Cantori, insieme a una rappresentanza delle corali del Decanato, ad animare il momento musicale che seguirà la messa in suffragio in programma alle 17.

Oltre che nella celebrazione di sabato, per padre Aristide si pregherà anche nella messa di domenica 4 febbraio (Giornata per la Vita) alle 10 nella chiesa prepositurale di Santa Maria Nascente. Entrambe le funzioni saranno presiedute da monsignor Angelo Pirovano, responsabile della comunità pastorale Sant’Eufemia.

La messa di sabato sarà concelebrata da padre Paul Prashant, missionario del Pime, prossimo alla laurea con una tesi dedicata alla spiritualità di monsignor Pirovano.

L’associazione Amici di Monsignor Aristide Pirovano raccoglierà offerte a favore del progetto di sviluppo dell'Ospedale di Marituba.

L'omaggio della corale, realtà storica della città

Nel contesto della prepositura di Santa Maria Nascente risale al 1962 la nascita de I Piccoli Cantori di Erba, coro di voci bianche con elementi solo maschili, che ha poi ammesso anche le bambine ed è cresciuto fino agli anni Novanta, risultando costituito mediamente da una quarantina di componenti. Nel 1967 si costituiscono I Cantori di Erba, coro formato in media da oltre 40 elementi (uomini e donne), a quattro voci dispari. Negli ultimi anni Settanta nasce un Coro di mezzo, di una ventina di elementi femminili per canti a più voci. Per un certo periodo i tre cori impegnano contemporaneamente oltre 120 elementi, affidati a diversi direttori. Storica la direzione del vicario parrocchiale don Giovanni Meraviglia (1962-1983) a cui, dopo il suo trasferimento da Erba, subentrano Luigi Pozzi (per il coro a voci dispari) e Cinzia Baratella (per quello a voci pari). Dal 1994 direttore è Francesco Andreoni. Ad accompagnare le voci all’organo si sono avvicendati Giuseppe Pina, Luigi Pozzi e, fino al 1994, Francesco Andreoni. Attualmente I Cantori di Erba contano circa venti elementi, mentre I Piccoli Cantori prestano attività nel servizio liturgico con un ventina di bambini e bambine.