Solidarietà

Pacchetti natalizi e dolci sorprese.

Abio Como ha consegnato in questi giorni ai primari e alle coordinatrici infermieristiche delle Pediatrie, della Terapia Intensiva Neonatale e della Chirurgia Maxillo Facciale Pediatrica di Asst Lariana, i pacchetti natalizi che i volontari dell’associazione hanno preparato per i bambini e i ragazzi ricoverati, perché vengano loro consegnati durante tutto il mese di dicembre al momento dell’ingresso in reparto.

I doni di Abio Como per i bambini e i ragazzi ricoverati nei reparti

Quest’anno i piccoli ospedalizzati, il 1 dicembre hanno ricevuto anche un calendario dell’Avvento speciale, la casetta di Elfo Ben legata al progetto “Il volo di Ale” (pagina Facebook @ilvolodiale). "Per questa occasione speciale e con non poca emozione, anche se per poco tempo, siamo tornati ad indossare il nostro colorato camice azzurro - osserva la presidente di Abio Como Franca Bottacin - Bambini siete sempre nei nostri pensieri. Torneremo a sorridervi, a farvi sorridere, a stare in vostra compagnia. Un forte, affettuoso abbraccio da tutti i volontari di Abio Como a voi e alle vostre famiglie". "Un grande ringraziamento ad Abio che ci è sempre vicina" sottolineano i primari Angelo Selicorni, Alfredo Caminiti, Mario Barbarini, Andrea Di Francesco.