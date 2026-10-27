I Galimberti al rally nel deserto: «Bella esperienza»

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Hanno attraversato il deserto della Tunisia a bordo della loro Panda 4×4 e, anche se il risultato ottenuto non è quello che speravano, Carlo Galimberti e suo figlio Tommaso, di Cantù, non hanno dubbi: «E’ stata comunque una bellissima esperienza».

L’avventura

Il duo canturino ha partecipato al Tunisie Challenge, un rally-raid nel deserto che li ha visti portare a termine diverse tappe nel deserto africano. Puntavano al podio, ma Carlo e Tommaso si sono fermati nelle posizioni poco sotto. «Dal punto di vista della classifica non è andata benissimo – ammette Carlo – L’organizzazione ha cambiato un po’ le regole, allungando i tempi di giornata. Lo scopo era fare meno strada possibile perché a parità di tempo veniva premiato chi faceva meno strada. Diciamo che è stata una gara meno tecnica rispetto a quelle del passato e con meno sabbia». Il divertimento però, non è mancato: «E’ stata comunque una bella esperienza vissuta con mio figlio, e lo scopo fondamentale era quello. Poi abbiamo portato a casa la macchina intera, senza nessun danno e riuscendo a non forare nemmeno una volta». E per il futuro? «Vedremo se l’anno prossimo rifare questa gara oppure sceglierne un’altra, più tecnica», conclude Carlo.