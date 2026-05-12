I genitori di Acinque supportati per il benessere psicologico

Acinque supporta il benessere psicologico dei genitori.

Il progetto di Acinque

“Questa esperienza aiuta a sentirsi meno sbagliati, meno soli”. “È stato prezioso rendermi conto che i miei motivi di sconforto o nervosismo sono gli stessi degli altri genitori”. “Il confronto con padri e madri mi ha aiutato a migliorare anche il mio rapporto di coppia”.

Sono alcune delle testimonianze del gruppo di persone di Acinque in attesa o con bambini 0-6 anni che ha partecipato, da ottobre ad aprile, alla seconda edizione di “Genitorialità a misura di benessere psicologico”, il percorso di Inclusivacinque dedicato a mamme e papà nel delicato equilibrio tra vita familiare, lavoro e benessere personale.

Iniziativa vincente

Il programma ha offerto gruppi d’ascolto protetti dove condividere esperienze, dubbi e riflessioni, newsletter dedicate al ruolo genitoriale e il servizio gratuito di supporto psicologico, anonimo e confidenziale, a disposizione di chi desidera un confronto individuale. Il rapporto “Essere genitori oggi. Valori e significati della genitorialità nella società italiana”, realizzato dal Censis e presentato nei giorni scorsi a Roma, evidenzia che tra i motivi che frenano ad ampliare la famiglia il 27,4% degli intervistati dichiara di non avere più le forze psicologiche per occuparsi di nuovi figli e il 22,8% di avere ormai raggiunto un equilibrio familiare e di non volerlo compromettere.

Partecipanti soddisfatti

In casa Acinque, le persone ascoltate dopo aver partecipato all’iniziativa hanno dichiarato di essere rimaste soddisfatte del servizio offerto dall’azienda nell’ambito del pacchetto welfare dedicato alla Genitorialità e lo consiglierebbero a colleghi e colleghe. Inoltre, i partecipanti si sono dimostrati desiderosi di imparare, apprezzando particolarmente le newsletter mensili che hanno saputo approfondire in modo efficacie temi legati all’essere genitori, alle dinamiche di coppia e al rapporto tra cura e identità professionale.

“Una delle complessità dell’essere genitori oggi è la scomparsa del ‘villaggio’, inteso come rete di supporto comunitaria attorno a mamme e papà che spesso vivono una condizione di solitudine e smarrimento – ha evidenziato Damiano Baccelloni, direttore People&Culture di Acinque – Ricreare questo villaggio all’interno dell’azienda come luogo protetto di condivisione e confronto crea legami e comunità, confermando il nostro impegno a promuovere una cultura del lavoro centrata sulle persone e sul loro benessere e offrendo strumenti concreti per la quotidianità”.