I golfisti erbesi brillano ai campionati Under 14

talenti del golf

Grandi risultati per i giovani atleti

I giovani golfisti erbesi brillano ai campionati under 14: nei giorni scorsi, gli atleti allenati al Golf Club Lecco dall'allenatore di Alzate Brianza Stefano Turesso hanno partecipato alle gare nazionali ospitate dal Golf Club Cervino.

Giovani campioni

La squadra, oltre che dall’allenatore Turesso, era composta da Viola Turesso, di Alzate, ottava nel ranking italiano e seconda nel ranking lombardo; Riccardo Rizzo, di Inverigo, terzo nel ranking italiano, primo in quello lombardo e Federico Rizzardo, capitano. Altri componenti sono stati: Giulia Turesso di Alzate, ottava nel ranking italiano e terza nel ranking lombardo; Matteo Rizzo, quinto nel ranking italiano e terzo in quello lombardo e Giovanni Bianchi Fedrigoni.

«E’ un bel gruppo: sono tutti amici e giocano insieme da quando hanno iniziato - spiega l’allenatore Turesso - Avevano già fatto gare individuali ma questa, a squadre, era la prima volta che la affrontavano. Alcuni di loro hanno fatto l’individuale e lo hanno superato, poi quelli a squadre. Non è stato facile, date anche le condizioni meteo con un giorno di neve e quello successivo caldissimo... Ma è andata molto bene. Dei nostri ragazzi, almeno 4 sono tra i primi della Lombardia e in Italia: per una piccola realtà è un ottimo risultato. In Italia è no sport ancora poco popolare, ma è una disciplina di grande valore - aggiunge - Si gioca all'aria aperta, aiuta a concentrarsi, capire meglio i propri pregi, difetti e limiti. Lo consiglio ai giovani: anche dai medici è stato ritenuto utile proprio per le sue tante qualità. Richiede una preparazione atletica importante e con la sua “etichetta” è utile anche a stare bene».