I lavoratori del legno scioperano al Salone del Mobile: "Non continueremo a essere spremuti come limoni"

La protesta dei lavoratori del legno si è data appuntamento al Fuorisalone per mercoledì, 19 aprile 2023.

I lavoratori del legno scioperano al Salone del Mobile

Dalle 18 alle 20 in via Durini a Milano, in occasione della settimana del Salone del Mobile, Feneal Filca Fillea con i delegati sindacali del legno industria volantineranno per portare a conoscenza dei clienti, degli espositori e dei cittadini i contenuti della lotta per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

"A fronte di aumenti di 135,45 euro mese dal gennaio 2023, Federlegno ha proposto aumenti di soli 63,83 euro al mese chiedendo la modifica dell’attuale modello contrattuale - spiegano le segreterie sindacali lombarde - Ai clienti provenienti da tutto il mondo spiegheremo che i mobili italiani sono fabbricati grazie al sapere, alle conoscenze e alle competenze dei lavoratori che fanno fatica a raggiungere i 1.300 euro al mese".

Il settore nel 2021 è cresciuto del 25,5% mentre il 2022 è cresciuto del 12,6%. Sono attive 68mila imprese - pari al 14,9% del totale manifatturiero e 298mila addetti - pari all’8% del totale, un fatturato alla produzione di 56,5 miliardi di euro.

"A fronte di questi straordinari numeri Federlegno propone una perdita del potere di acquisto dei salari di - 52,88%. Proposta inaccettabile - proseguono i sindacati - Non possiamo continuare a essere spremuti come limoni. Per sensibilizzare l’opinione pubblica,

verrà distribuito ai clienti e ai passanti la limonata, l’aperitivo dei poveri".

Questa manifestazione sarà il preludio allo sciopero nazionale del settore che si svolgerà venerdì 21 aprile 2023, dalle 10 alle 15 al Salone del Mobile a Rho Fiera. Alla manifestazione parteciperanno i lavoratori della Lombardia, del Piemonte, della Valle D’Aosta e della Toscana, interverranno i delegati e concluderà a nome delle Segreterie Nazionali di Feneal Filca e Fillea il Segretario della Feneal UIL Vito Panzarella.