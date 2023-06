Scontro all’ultima citazione tra i ragazzi delle classi seconde delle scuole medie di Cantù che hanno partecipato alla "Gara di lettura" promossa dalla biblioteca comunale di Cantù.

"I Mangialibri" vincono la gara di lettura

Obiettivo dell’iniziativa è quella di riavvicinare le giovani generazioni alla lettura: sempre più attratti da smartphone e tablet, bambini e ragazzi sono diventati un pubblico più complesso che in passato a cui far apprezzare la lettura di un buon libro. Così la biblioteca comunale "Ugo Bernasconi", e in particolare la bibliotecaria Marta Folcio, ha puntato sullo spirito competitivo dei ragazzi con una gara che ha visto partecipare 11 classi di seconda media dalle scuole "Tibaldi", "Anzani" e "Cardinal Ferrari". Alla fine, dopo mesi di quiz e giochi, in finale l’ha spuntata la 2^D della scuola secondaria "Tibaldi" (I Mangialibri) che ha battuto la 2^E della "Anzani" (I mashallow nel coffee). Al terzo posto la 2^F della "Anzani" (I barbari lettori)».

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 10 giugno 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui